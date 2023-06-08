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В Тамбовской области действует более 1,5 тыс. эскроу-счетов

В Тамбовской области с момента запуска механизма проектного финансирования в строительстве открыто 4 249 эскроу-счетов, рассказали в региональном отделении Банка России. На 1 мая в регионе действует свыше 1,5 тыс. эскроу-счетов, с января доля таких счетов выросла почти на 30%.

Граждане, желающие купить квартиры в строящихся домах, разместили в банках 4,6 млрд руб. По данным Банка России, с начала года эта сумма увеличилась на 42,4%. В среднем на один эскроу-счет приходится около 3 млн руб. На 1 мая 2023-го раскрыто 2 743 таких счета. С начала года жители региона смогли получить ключи от 156 квартир, застройщикам за первые месяцы 2023-го перечислено 366,5 млн руб.

Согласно нормам проектного финансирования, средства граждан хранятся на счетах эскроу до тех пор, пока застройщик не введет недвижимость в эксплуатацию. Застройщики же для возведения жилья используют собственные или заемные средства. К 1 мая 2023 года застройщики в Тамбовской области заключили 20 кредитных договоров на 5,3 млрд руб.

Мария Старикова

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