В аварии в Казани насмерть разбилась популярная рэп-исполнительница

В результате ДТП в Казани скончалась известная рэп-исполнительница Альбина Сафарова. Об этом сообщили в татарстанской ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня на улице Мира. Погибшая ехала на пассажирском сиденье мотоцикла со своим молодым человеком в сторону Дербышек, в это время им навстречу выехал легковой автомобиль, и ее водитель решил свернуть в сторону АЗС, после чего транспортные средства столкнулись. Альбина Сафарова скончалась на месте ЧП.

Хиты Альбины Сафаровой стали популярными в 2010-х годах после того, как она начала публиковать ролики, где она читала рэп в автомобиле. После этого она выпустила ряд клипов.

На странице Альбины Сафаровой в соцсети «ВКонтакте» подтвердили смерть певицы. Дата и место прощания с ней пока неизвестны.

"Ъ-Казань"