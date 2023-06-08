На охрану министерств и ведомств Башкирии направят до 64 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на конкурсе 19 июня выберет подрядчика для охраны объектов и контрольно-пропускного режима министерств и ведомств, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 64,5 млн руб., средства выделит бюджет республики.

Срок действия контракта — с 1 июля текущего года по 31 июля 2024 года. Необходимо охранять 13 зданий, в том числе Дом республики, здания Курултая, министерств земельных и имущественных отношений, культуры, экологии, образования, сельского хозяйства, клубного дома «Трилогия», расположенного на проспекте Салавата Юлаева памятник архитектуры «Дом Тушновых», бывшего здания арбитражного суда Башкирии, а также территории Советской площади и территории выездных мероприятий.

На невооруженном посту охраны у охранника должны быть специальные средства (наручники, резиновая палка), фонарь, ручной металлодетектор, свисток, на вооруженном — также служебное огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие.

Исполнитель должен охранять имущество и объекты заказчика, проверять документы, каждые два часа осматривать служебные помещения на предмет наличия посторонних предметов, проводить обходы охраняемой территории, наблюдать за прилегающей территорией, как визуально, так и с помощью камер видеонаблюдения.

В декабре 2022 года «Хозяйственное управление» заключило контракт с «Центурион-лонге» за 25,38 млн руб. на охрану восьми объектов, в том числе Дома Республики, Курултая Башкирии и министерств. Контракт действуют до июля 2023 года.

Майя Иванова

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