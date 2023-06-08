С сайта «Глории Джинс» похищены данные 3 млн пользователей

Данные 3 млн пользователей сайта ростовского производителя одежды «Глория Джинс» похитили хакеры. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом»,— отметил представитель компании.

Руководство «Глория Джинс» уведомило о происшествии Роскомнадзор и предприняло дополнительные меры для защиты пользователей.

«По данным компаний кибербезопасности, количество атак значительно выросло, только за январь-апрель в сеть утекли данные о 65 млн пользователей российских компаний и сервисов,— также отметили в компании. — Мы приносим извинения всем, кому эта ситуация могла доставить неудобства».

Анастасия Назарова