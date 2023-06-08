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Полотна из коллекции Третьяковки и Русского музея представят в Нижнем Новгороде

Выставка «Художник и сказка» откроется в Нижегородском художественном музее 21 июня, сообщила глава регионального минкульта Наталья Суханова. В экспозиции в Доме губернатора представят работы Васнецова, Репина, Нестерова, Рериха и других мастеров из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, Музея музыки и собственного собрания НГХМ.

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Сотрудники Русского музея готовят полотно к отправке в Нижний Новгород

Сотрудники Русского музея готовят полотно к отправке в Нижний Новгород

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Фото: министерство культуры Нижегородской области

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Сотрудники Русского музея готовят полотно к отправке в Нижний Новгород

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Все работы, которые покажут в НГХМ, объединены темой былин и сказок. «Это проект, который мы ждем с замиранием сердца. Поддержка коллег из Минкультуры России, готовность ведущих музеев предоставить нам полотна, которые являются жемчужинами культурного достояния нашей страны — подтверждение доверия нам и высокого уровня наших музеев»,— написала Наталья Суханова.

Анастасия Еремина

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