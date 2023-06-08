Продолжение мультфильма «Северные амуры» обойдется «Башкортостану» в 8,3 млн рублей

Государственная киностудия «Башкортостан» заключила пять контрактов, связанных с производством полнометражной анимационной ленты под рабочим названием «Генерал Шаймуратов», следует из материалов портала госзакупок. Общая сумма договоров составляет 8,3 млн руб.

На создание сценария основанного на сюжетах героического прошлого башкирского народа фильма, который станет продолжением истории «Северные амуры», выделено около 4 млн руб. Еще 3 млн руб. киностудия заплатит за разработку и создание режиссерского сценария картины. Около 1,4 млн руб. направили на закупку техники, необходимой для производства мультфильма: лазерного проектора, видеокарты, двух компьютеров, многофункционального устройства, принтера и системного блока.

Мультфильм о башкирах-участниках русско-шведской войны и Отечественной войны 1812 года создан студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке главы региона Радия Хабирова. Предпремьерный показ «Северных амуров» состоялся 29 января в Москве. Премьера анонсировалась на конец мая, после чего лента должна была выйти в широкий прокат.

Наталья Балыкова

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