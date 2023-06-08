В Сочи здание насосной станции переделают под музей архитектуры

В здании насосной станции Водоканала Сочи переделают под музей архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В настоящее время окончен первый этап ремонта будущего музея, реконструкция продолжается.

«Сейчас оборудование станции занимает лишь малую часть этого уникального объекта. На свободных площадях будут размещаться экспозиции музея»,— говорится в сообщении.

Экспозиции музея познакомят посетителей с историей развития курорта и знаменитыми архитектурными объектами в Сочи.

Здание насосной станции в Сочи было построено в 1936 году в едином архитектурном ансамбле с городским морвокзалом.

Анастасия Донскова

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