В Сочи здание насосной станции переделают под музей архитектуры

В здании насосной станции Водоканала Сочи переделают под музей архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В настоящее время окончен первый этап ремонта будущего музея, реконструкция продолжается.
«Сейчас оборудование станции занимает лишь малую часть этого уникального объекта. На свободных площадях будут размещаться экспозиции музея»,— говорится в сообщении.
Экспозиции музея познакомят посетителей с историей развития курорта и знаменитыми архитектурными объектами в Сочи.
Здание насосной станции в Сочи было построено в 1936 году в едином архитектурном ансамбле с городским морвокзалом.
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