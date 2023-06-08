Минтранс Татарстана: Проект строительства ВСМ «Москва – Казань» временно приостановлен

Федеральный проект строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Казань» в данный момент временно приостановлен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтранс Татарстана.

«Официальной информации о возобновлении строительства в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ по состоянию на сегодняшний день не поступало», — уточнили в ведомстве, добавив, что заказчиком проекта ВСМ выступает АО «Скоростные магистрали».

Напомним, ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил о планах вернуться к варианту со строительством высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». При этом конкретных данных о реализации проекта он не сказал.

"Ъ-Казань"