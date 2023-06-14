Здоровые кадры

Необходимость сохранения и привлечения квалицированных кадров в условиях общего роста неопределенности стимулирует работодателей активнее развивать программы поддержки сотрудников. В социальный пакет включают психологическую помощь, а также меры по поддержанию здорового образа жизни. Специалисты тем не менее видят потенциал для расширения корпоративных программ, например за счет практик модификации рисков.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Работодатели стали прикладывать больше усилий для поддержки и удержания работников, следует из исследований рекрутинговых сервисов. «Для привлечения и удержания кадров требуются разнообразные программы поддержки и бонусы. При выборе работы все больше соискателей обращает внимание на меры поддержки за пределами зарплат, включая заботу о здоровье, условия труда, наличие обучения, возможностей для повышения квалификации и карьерного роста»,— говорится в исследовании «Авито Работа».
По данным сервиса, в 37% случаев речь идет о программах обучения, в 32% — о медицинской страховке, в 21% — о компенсации расходов на питание, в 18% — расходов на транспорт, а в 10% — на занятия спортом. Также в числе поддерживающих мер — предоставление туристических путевок, экскурсий, билетов в театр, организация корпоративных соревнований и т. д.
В HeadHunter трендом 2022 года назвали рост запроса сотрудников на психологическую помощь. Согласно исследованию компании, о важности этого фактора в компенсационном пакете заявляли 68% работников, а в возрастных группах 18–24 и 25–34 года таких было 77% и 72% соответственно. Аналитики связывают тенденцию с внешними потрясениями и негативным информационным фоном. Кроме того, для работников остается важным наличие дополнительной медицинской страховки. По данным HeadHunter, также работодатели обеспечивают сотрудникам доступ к услугам телемедицины, предоставляют возможность лечения в корпоративных клиниках, а также внедряют программы правильного питания.
Нужная поддержка
Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова отмечает, что тренд на социальную поддержку компаниями сотрудников в последнее время усиливается в условиях нехватки квалифицированных кадров в том числе из-за проблем с демографией и общего роста запроса на работников с высокой квалификацией. Для работодателя хороший социальный пакет и обеспечение комфортного внутреннего климата для сотрудников становятся конкурентными преимуществами, добавляет она.
Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев говорит, что тема устойчивого развития и ESG-трансформации уже стала неотъемлемой частью бизнес-повестки и компании ищут баланс между экологическими, социальными, экономическими вопросами и вопросами корпоративного управления. Осенью 2022 года члены Ассоциации менеджеров стали фокусироваться на мерах, помогающих бороться со стрессом сотрудников, но пока только 34% из них реализуют профильные программы и инициативы, так называемые well-being программы, рассказывает господин Евсеев. По его словам, преимущественно они посвящены психологической помощи (70%), а также мероприятиям, позволяющим сотрудникам обратить внимание на свое состояние и оказать себе первую помощь (61%). Кроме того, в прошлом году у сотрудников появился запрос на помощь в переезде, о чем заявили от 10% до 19% опрошенных сотрудников российских компаний.
Как поясняет Вячеслав Евсеев, программы well-being хотя и являются расходной частью, тем не менее приносят и экономический эффект в виде трудоспособного и лояльного персонала. Программы затрагивают практически все аспекты благополучия сотрудников, решают проблемы личных и семейных отношений, трудности, возникающие в процессе работы, проблемы, вызванные злоупотреблением алкоголем, депрессией и тревогой, а также оказывают поддержку в решении финансовых и юридических вопросов. Также актуальны на сегодня и программы помощи мобилизованным сотрудникам и их семьям, говорят в Ассоциации менеджеров.
Стремление большинства работодателей сделать свой HR-бренд более привлекательным за счет внедрения дополнительных преимуществ и программ нефинансовой мотивации — один из долгосрочных трендов, отмечает господин Евсеев. По данным Ассоциации менеджеров, 88% входящих в объединение компаний предоставляют ДМС своим сотрудникам, 65% проводят корпоративные тренинги, а у 58% компаний действует гибкий рабочий график.
Как уточняет Вячеслав Евсеев, ДМС на сегодня самый популярный способ нефинансовой мотивации для сотрудников в России, но только 31% компаний предоставляют полный полис ДМС, включающий стоматологию и иные дополнительные медицинские услуги. Еще 36% компаний—членов Ассоциации менеджеров в качестве мотивации для персонала проводят различные выездные развлекательные мероприятия, 15% — предоставляют возможность бесплатно заниматься спортом, 8% — обеспечивают бесплатное питание в офисах.
В исследовании компании Mirapolis в числе мер заботы о здоровье сотрудников называют мотивационные программы, предполагающие материальные вознаграждения за реализацию различных аспектов здорового образа жизни. Например, за разминку раз в час или перекус без сладкого сотрудник получает определенное количество баллов, которые потом можно обменять на бонус к заработной плате, либо по результатам месячной работы он получает прибавку, которую может потратить на консультацию врача, указывают в Mirapolis. Там добавляют, что усилить составляющую well-being помогут наличие здоровой еды в обеденной зоне, питьевой воды, проветривание и грамотное освещение рабочего пространства, организация ежегодных медицинских осмотров и программ вакцинации, тренингов, арт-терапия, встречи с психологом, обеспечение доступа к горячим линиям психологической помощи и т. д.
В Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР), где выступают за применение научно обоснованных методов гибкого снижения воздействия вредных факторов — стресса, гиподинамии, избыточного потребления соли, алкоголя и курения табака, заинтересованы во включении практик модификации рисков в программы корпоративного здоровья. Но, отмечает директор АМСМР Александр Розанов, пока многие работодатели не готовы идти на дополнительные затраты для поддержания здоровья работников. Как подчеркивают в АМСМР, от самочувствия сотрудников напрямую зависит производительность труда. И это должно повысить важность вопросов сохранения здоровья и профессионального долголетия сотрудников, профилактики профессиональных заболеваний, повышения качества и доступности медицинской помощи, поддержания и популяризации здорового образа жизни.