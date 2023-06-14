Здоровые кадры

Необходимость сохранения и привлечения квалицированных кадров в условиях общего роста неопределенности стимулирует работодателей активнее развивать программы поддержки сотрудников. В социальный пакет включают психологическую помощь, а также меры по поддержанию здорового образа жизни. Специалисты тем не менее видят потенциал для расширения корпоративных программ, например за счет практик модификации рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Работодатели стали прикладывать больше усилий для поддержки и удержания работников, следует из исследований рекрутинговых сервисов. «Для привлечения и удержания кадров требуются разнообразные программы поддержки и бонусы. При выборе работы все больше соискателей обращает внимание на меры поддержки за пределами зарплат, включая заботу о здоровье, условия труда, наличие обучения, возможностей для повышения квалификации и карьерного роста»,— говорится в исследовании «Авито Работа».

По данным сервиса, в 37% случаев речь идет о программах обучения, в 32% — о медицинской страховке, в 21% — о компенсации расходов на питание, в 18% — расходов на транспорт, а в 10% — на занятия спортом. Также в числе поддерживающих мер — предоставление туристических путевок, экскурсий, билетов в театр, организация корпоративных соревнований и т. д.

В HeadHunter трендом 2022 года назвали рост запроса сотрудников на психологическую помощь. Согласно исследованию компании, о важности этого фактора в компенсационном пакете заявляли 68% работников, а в возрастных группах 18–24 и 25–34 года таких было 77% и 72% соответственно. Аналитики связывают тенденцию с внешними потрясениями и негативным информационным фоном. Кроме того, для работников остается важным наличие дополнительной медицинской страховки. По данным HeadHunter, также работодатели обеспечивают сотрудникам доступ к услугам телемедицины, предоставляют возможность лечения в корпоративных клиниках, а также внедряют программы правильного питания.

Нужная поддержка

Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова отмечает, что тренд на социальную поддержку компаниями сотрудников в последнее время усиливается в условиях нехватки квалифицированных кадров в том числе из-за проблем с демографией и общего роста запроса на работников с высокой квалификацией. Для работодателя хороший социальный пакет и обеспечение комфортного внутреннего климата для сотрудников становятся конкурентными преимуществами, добавляет она.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев говорит, что тема устойчивого развития и ESG-трансформации уже стала неотъемлемой частью бизнес-повестки и компании ищут баланс между экологическими, социальными, экономическими вопросами и вопросами корпоративного управления. Осенью 2022 года члены Ассоциации менеджеров стали фокусироваться на мерах, помогающих бороться со стрессом сотрудников, но пока только 34% из них реализуют профильные программы и инициативы, так называемые well-being программы, рассказывает господин Евсеев. По его словам, преимущественно они посвящены психологической помощи (70%), а также мероприятиям, позволяющим сотрудникам обратить внимание на свое состояние и оказать себе первую помощь (61%). Кроме того, в прошлом году у сотрудников появился запрос на помощь в переезде, о чем заявили от 10% до 19% опрошенных сотрудников российских компаний.

Как поясняет Вячеслав Евсеев, программы well-being хотя и являются расходной частью, тем не менее приносят и экономический эффект в виде трудоспособного и лояльного персонала. Программы затрагивают практически все аспекты благополучия сотрудников, решают проблемы личных и семейных отношений, трудности, возникающие в процессе работы, проблемы, вызванные злоупотреблением алкоголем, депрессией и тревогой, а также оказывают поддержку в решении финансовых и юридических вопросов. Также актуальны на сегодня и программы помощи мобилизованным сотрудникам и их семьям, говорят в Ассоциации менеджеров.

Стремление большинства работодателей сделать свой HR-бренд более привлекательным за счет внедрения дополнительных преимуществ и программ нефинансовой мотивации — один из долгосрочных трендов, отмечает господин Евсеев. По данным Ассоциации менеджеров, 88% входящих в объединение компаний предоставляют ДМС своим сотрудникам, 65% проводят корпоративные тренинги, а у 58% компаний действует гибкий рабочий график.

Как уточняет Вячеслав Евсеев, ДМС на сегодня самый популярный способ нефинансовой мотивации для сотрудников в России, но только 31% компаний предоставляют полный полис ДМС, включающий стоматологию и иные дополнительные медицинские услуги. Еще 36% компаний—членов Ассоциации менеджеров в качестве мотивации для персонала проводят различные выездные развлекательные мероприятия, 15% — предоставляют возможность бесплатно заниматься спортом, 8% — обеспечивают бесплатное питание в офисах.

В исследовании компании Mirapolis в числе мер заботы о здоровье сотрудников называют мотивационные программы, предполагающие материальные вознаграждения за реализацию различных аспектов здорового образа жизни. Например, за разминку раз в час или перекус без сладкого сотрудник получает определенное количество баллов, которые потом можно обменять на бонус к заработной плате, либо по результатам месячной работы он получает прибавку, которую может потратить на консультацию врача, указывают в Mirapolis. Там добавляют, что усилить составляющую well-being помогут наличие здоровой еды в обеденной зоне, питьевой воды, проветривание и грамотное освещение рабочего пространства, организация ежегодных медицинских осмотров и программ вакцинации, тренингов, арт-терапия, встречи с психологом, обеспечение доступа к горячим линиям психологической помощи и т. д.

В Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР), где выступают за применение научно обоснованных методов гибкого снижения воздействия вредных факторов — стресса, гиподинамии, избыточного потребления соли, алкоголя и курения табака, заинтересованы во включении практик модификации рисков в программы корпоративного здоровья. Но, отмечает директор АМСМР Александр Розанов, пока многие работодатели не готовы идти на дополнительные затраты для поддержания здоровья работников. Как подчеркивают в АМСМР, от самочувствия сотрудников напрямую зависит производительность труда. И это должно повысить важность вопросов сохранения здоровья и профессионального долголетия сотрудников, профилактики профессиональных заболеваний, повышения качества и доступности медицинской помощи, поддержания и популяризации здорового образа жизни.

Инна Мухина