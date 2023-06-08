«Авито»: cпрос на установку кондиционеров в Челябинске вырос в шесть раз

В мае спрос на услуги по установке сплит-систем кондиционирования на «Авито» в Челябинске вырос в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число соответствующих предложений от мастеров и сервисных центров на платформе увеличилось на 14%. Об этом сообщают эксперты «Авито Услуг».

Спрос на услуги по ремонту и обслуживанию кондиционеров к прошлому году вырос в шесть раз. Предложений от мастеров стало больше на 73%.

В целом по стране за год средняя минимальная цена установки кондиционера не изменилась и составляет 5 тыс. руб. Стоимость обслуживания такой техники, напротив, снизилась на 34%, до 300 руб.

Руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин отмечает, что в этом сезоне спрос на услуги по установке и ремонту кондиционеров начал расти значительно раньше, чем обычно.

«Пользователи стремятся установить климатические системы до наступления жаркого сезона. Это позволяет выбирать более выгодные предложения с точки зрения цен и условий, не дожидаясь жары и, соответственно, пиковых показателей спроса на такие услуги, когда цены могут вырасти и на сами сплит-системы, и на их установку», — комментирует Александр Семочкин.

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