Статистика

По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, число курящих жителей РФ сейчас составляет около 23 млн человек, или 19,2% населения, в возрасте от 15 лет и старше. Самые курящие регионы, согласно представленной аналитике: Алтай (табачную продукцию употребляют 34,2% взрослого населения), Сахалинская область (33,5%), Магаданская область (31,9%), Ненецкий автономный округ (30,4%), Коми (29,6%), Еврейская автономная область (28%), Якутия (27,1%), Камчатский край (27%), Кемеровская область (26,7%) и Амурская область (26,6%).

Менее всего пагубной привычке подвержены жители Чечни (3,3%), Ингушетии (4%), Дагестана (6%), Мордовии (10,2%), Северной Осетии (10,9%), Карачаево-Черкесии (12,5%), Рязанской области (12,6%), Кабардино-Балкарии (13,4%), Ярославской области (14,3%) и Краснодарского края (14,8%). В целом по России, согласно исследованию, курит каждый третий мужчина и каждая двенадцатая женщина; таким образом, россияне потребляют табачную продукцию в четыре раза чаще россиянок.