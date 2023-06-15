Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в IV ежегодной научно-практической конференции с международным участием «Реальная клиническая практика. Современность и будущее», которая состоится 28 сентября в гибридном формате. Организаторами конференции выступают Ассоциация специалистов в области оценки технологии здравоохранения, Ассоциация клинических фармакологов, Санкт-Петербургское подразделение Международного общества фармакоэкономических исследований и научного анализа (ISPOR) и компания Aston Health.

Цель конференции — инициировать дискуссию о возможности применения данных реальной клинической практики для совершенствования оказания медицинской помощи российским пациентам. В ней примут участие ведущие специалисты в области клинических исследований, оценки технологий здравоохранения, фармаконадзора, фармакоэкономики, практического здравоохранения, эксперты в области Big Data, представители общественных и пациентских организаций, фармацевтической индустрии, Минздрава РФ, органов законодательной и исполнительной власти.