«Ковид стал яркой и трагичной страницей в новейшей истории»

Пандемия стала серьезным ударом для многих мировых систем здравоохранения, и Россия не оказалась исключением. О том, как преодолеть ее последствия в виде кадрового и технологического кризиса в медицинской отрасли, “Ъ” рассказал директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский



— Юрий, тема кризиса систем здравоохранения, обусловленного пандемией, сегодня стала одной из самых острых в мире. Многие страны столкнулись с хроническим дефицитом коек, нехваткой и выгоранием медперсонала, очередями к врачам, сложной доступностью плановой медпомощи. Какова ситуация в России на фоне других стран?

— Пандемия явилась серьезнейшим экзаменом с точки зрения проверки готовности национальных систем здравоохранения к вспышкам эпидемий. И надо сказать, что в целом мир оказался не готов к подобному испытанию. Поначалу это вызывало если не панику, то по крайней мере смятение — как среди лиц, занимающихся управлением здравоохранением на всех уровнях власти, так и со стороны практикующих врачей.

Многолетнее повсеместное стремление к оптимизации расходов во всех областях жизнедеятельности общества привело к тому, что в мире сложился естественный перекос в области готовности медицинской инфраструктуры к лечению лишь определенных групп заболеваний. И инфекционные патологии в этой инфраструктуре занимали далеко не первое место. Что и понятно: в условиях нормальной жизни в обществе и медицине потребность в госпитальных койках, которые мы именуем инфекционными, является крайне ограниченной. Однако когда случилась пандемия, потребность в них возросла в сотни раз.

Ни одна система здравоохранения не способна поддерживать в мобилизованном состоянии инфекционные койки в условиях, когда они не нужны. Поэтому абсолютно объяснимо, что поначалу справиться с ситуацией было непросто. Вместе с тем пандемия позволила быстро прийти к выводу о необходимости формирования так называемого гибридного коечного фонда, который во время, свободное от эпидемий, способен служить для оказания плановой медицинской помощи пациентам по различным профилям заболеваний. Но в случае необходимости такие койки должны быть легко конвертируемы в инфекционные. Поэтому одно из важных следствий пандемии — повсеместная переоценка ресурсов и формирование технического задания для будущего мирового здравоохранения. Насколько мне известно, уже с 2020 года новые медицинские учреждения в ряде стран проектируются и строятся с учетом возможности трансформации части коечного фонда под лечение инфекционных заболеваний. То есть сегодня это гинекологическое или травматологическое отделение, однако коридоры, шлюзы, воздухоочистка проектируются так, что в любой момент эти отделения могут изолированы и работать в режиме «красных зон».

— Вы сказали, что такое происходит в ряде стран. Входит ли в их список Россия?

— Я неоднократно слышал подобные инициативы на различных «высоких» совещаниях, но, к сожалению, мне ничего не известно о какой-либо практической работе в этой области в принципе. Скорее у нас произошел некий откат к ранее существовавшей системе оказания медицинской помощи. В советское время у нас была существенная квота инфекционных коек в общем коечном фонде, что, конечно же, с экономической точки зрения не совсем оправданно. Очевидно, что при высокой стоимости строительства, эксплуатации и содержания большую часть времени такие койки простаивают, а персонал остается недозагружен. А перепрофилировать инфекционные койки не так просто, как те, что изначально формируются с возможностью переориентации.

Однако Россия кое в чем оказалась впереди планеты всей. Дело в том, что исторически обеспеченность койками у нас одна из самых высоких в мире в силу того, что еще советские нормативы предусматривали долговременное нахождение пациента в стационаре с вялотекущим и не всегда эффективным лечением. А также с тем, что у нас койки выполняли социальную и социализирующую функции: помимо неспешного лечения они использовались пациентами и их родственниками, чтобы «подлечиться, отлежаться, пообщаться с ровесниками-пенсионерами», чтобы просто бесплатно поесть при низкой пенсии. Многие госпитализировали пожилых членов семьи для поездки в отпуск на время их госпитализации, а то и просто чтобы отдохнуть от них, переложив заботу и какой-никакой уход на государство. Абсолютное число коек на душу населения у нас было одно из самых больших в мире, что в пандемию сыграло положительную роль — позволило быстро перепрофилировать многие отделения, корпуса или целые медучреждения в инфекционные.

Но к чему мы не были готовы, так это к высокой потребности во врачах, которые занимаются лечением инфекционных заболеваний, в первую очередь инфекционистах и вирусологах. И не только в России можно было наблюдать, когда ковидных пациентов лечили гинекологи, онкологи или гастроэнтерологи — они быстро прошли обучение и переквалификацию по ковидным протоколам.

— Какие выводы на случай будущей пандемии сделаны в отношении врачей?

— Опыт пандемии внес коррективы с точки зрения обязательных знаний и навыков, которые сегодня преподаются во многих медицинских университетах или колледжах — когда речь идет о среднем медперсонале. Навыки работы с инфекционными и ковидными пациентами в целом постепенно занимают правильное место в образовательных программах.

— России это тоже касается?

— Это касается всех. Многие узкие специалисты, не имеющие прямого отношения к инфекционным заболеваниям бронхолегочной системы, уже прошли соответствующую переподготовку (в первую очередь речь идет об узких специалистах и врачах общей практики). К тому же помимо самого ковида есть еще и постковидные состояния, которые помимо бронхолегочных заболеваний могут относиться к совершенно разным областям: это и сердечно-сосудистая система, и желудочно-кишечный тракт, нефрология, ревматология и многие другие. И это отдельная и очень серьезная тема.

В целом же эпидемия изменила и сознание общества. Раньше пандемии мы воспринимали больше как события из учебников истории, отрывки из исторических или апокалиптических фильмов, как что-то далекое и «не про нас». При этом некоторые из пандемий приводили к гибели значительной части населения стран, континентов, мира в целом. Если копнуть еще глубже, за миллионы лет жизни на земле в результате различных пандемий происходило вымирание тысяч биологических видов, и, надо признать, хомо сапиенсу — молодому с точки зрения эволюции виду — до сих пор просто везло. Даже несмотря на кажущиеся ужасными пандемии времен Римской Империи, средневековую чуму и миновавшую 100 лет назад «испанку». Ковид же стал для нас как, надеюсь, переживших его современников яркой и трагичной страницей в новейшей истории. А для кого-то — просто приключением.

— Одна из составляющих кризиса систем здравоохранения — дефицит врачей, о котором говорят сегодня во всем мире. В том числе по причине выгорания. Недавно были обнародованы данные ЦНИИОИЗ Минздрава: численность медработников только за 2022 год сократилась на 50 тыс. человек. Как преодолеть кадровый дефицит?

— Я бы начал отвечать на этот вопрос издалека. Отношение общества к здоровью популяции, и к личному здоровью в частности, базируется на не всегда артикулируемых ценностях. И некие подсознательные идиологемы в системе ценностей являются базовыми определяющими факторами в порой бессознательном отношении любого общества к ценности человеческой жизни и, как следствие, ценности здоровья. Мы мало об этом рассуждаем и говорим, но это один из ключевых факторов. Так, в китайском обществе главная идиологема — здоровое долголетие, что во многом определяет систему ценностей общества. Иудейская идиологема — выживать любой ценой — тоже транслируется на поведение социума. Античная идиологема — умереть молодым героем — трансформировалась в византийские ценности, наследниками и носителями которых мы во многом являемся. И она транслируется в наше отношение к здоровью (себя и окружающих) и к системе здравоохранения, которую формирует власть, также являющаяся носителем тех же самых идиологем. И это во многом определяет, что для нас действительно ценно, а что — «просто ценно». И если ценность «умереть молодым героем» не произносится вслух, но транслируется как главная, то это подсознательно отражается на всех сферах жизни общества. С одной стороны, есть подвиг. Мы его очень ценим. Например, возьмем подвиг Александра Матросова, бросившегося грудью на пулеметную амбразуру для того, чтобы открыть дорогу продвижению боевых товарищей — хотя с точки зрения военных действий он решил немногое, следствием героического примера стал аналогичный поступок более 10 тыс. человек, которые его подвиг повторили... И вот у нас на одной чаше весов — ценность подвига и героизма, на другой — здоровая и долгая жизнь. А еще давайте вспомним о том, что почти любой подвиг является следствием чьей-то ошибки. А еще давайте подумаем о том, что в условиях подобной ценностной системы проще для ее носителя, облеченного властью: осторожность и расчет, планирование и подготовка, поступательное планомерное развитие или надежда на чей-то (а куда он денется) подвиг?.. И вот когда мы говорим о ценности жизни и здоровья в России, о престижности профессии врача, то есть цифры: на здоровье у нас тратится 5,2% от ВВП, и свыше 20% тратится на оборону и силовые структуры (а сейчас уже больше). Посмотрите на враждебные нам милитаризированные США: там 19% ВВП идут на цели здоровья и 6% — на цели обороны. Это просто цифры, но они отражают отношение общества к ценности человеческой жизни, и здоровья в том числе. Хотя в США, с моей точки зрения, расходы на здравоохранение непомерно раздуты (что приводит к удорожанию стоимости медицинских услуг и лекарств), в целом картина ясна. Возьмем страны ЕС, где на здравоохранение тратят в среднем 10–12% ВВП. По сути, в мире первые места в экономике занимает охрана здоровья — вот что формирует истинное отношение общества и государства к здоровью и, как следствие, к здравоохранению. Об этом стоит подумать.

Но есть и большой плюс в некоторых наших особенностях. Притом что у нас на здравоохранение тратится всего 5,2% ВВП, за время СССР система здравоохранения, будучи мобилизационной, получила крайне широкую степень инфраструктурного развития, помноженного на высокую обеспеченность первичного звена врачами, чего даже при более высоком уровне финансирования нет в развитых странах. И открою секрет, что, несмотря на низкую зарплату врачей и часто недооснащенность, по доступности медпомощи мы до сих пор находимся на одном из первых мест в мире. Да, мы можем в любой момент вызвать скорую и быстро попасть на прием терапевту или вызвать врача на дом, а в странах, где на здравоохранение тратят 10% ВВП и более, вы такого позволить себе не можете. Надо признать, что при низком удельном уровне затрат мы поддерживаем неплохой уровень качества оказания медпомощи, хотя и очень неровный от региона к региону нашей большой и разной страны. Хотя Россия — федеративное государство с равными гарантиями и правами для всех граждан, по факту россияне имеют совершенно разную доступность медпомощи. Уровень ее финансирования, физической доступности и уровень медицинских компетенций в разных регионах различаются в разы. И хотя страна у нас единая, качественные и количественные показатели оказанной медицинской помощи отличаются в ряде регионов, как между «Швейцарией и Гондурасом». Подобная ситуация складывается и в области лекарственного обеспечения, где разница достигает семи-восьми раз между регионами-лидерами и аутсайдерами, как по уровню частных, так и государственных расходов на лекарства. Это серьезнейшая проблема.

— Все-таки мы так и не дошли до дефицита врачей…

— В стране занято в системе здравоохранения более 700 тыс. врачей, которые работают на 1,2 млн ставок. И это не считая среднего и младшего медперсонала. По уровню обеспеченности врачами, как и койками, Россия на одном из первых мест в мире. И это вроде бы очень хорошо. Задел, как говорится, есть. Но дальше мы сравниваем количество коек, численность врачей и преломляем через расходы на здравоохранение в проценте от экономики страны, трансформируем через систему ценностей, вычитаем коррупционный налог, смотрим на цифры статистики по средней продолжительности жизни и средней продолжительности здоровой жизни. (Кстати, такая статистика у нас не ведется.) Последний параметр при этом является основным KPI оценки состояния здоровья населения и эффективности системы здравоохранения, но мы о нем почти никогда не говорим. Мы говорим об ожидаемой продолжительности жизни, а не о том, сколько человек проживет без хронических заболеваний и инвалидизации. Итак, коек у нас много, врачей много, доступность помощи в среднем высокая. Вот только живем мы мало, хоть и «ярко»: болеем много, хрониками становимся раньше положенного. И в целом отношение к здоровью — так себе, да и каким оно может быть, притом что главное соревнование нередко не в том, кто умнее и прилежнее, а в том, кто кого перепьет или кто победит в дворовых битвах стенка на стенку. А с такими традициями сколько здравоохранение ни улучшай — далеко не уедешь… Лишь 10–15% состояния здоровья определяется качеством системы здравоохранения как такового. Наряду с имеющими примерно такие же доли генетикой и экологией на образ жизни приходится около половины того, что определяет наше здоровье и продолжительность жизни.

— То сеть система справляется даже в условиях сокращения врачей?

— Где-то — да, а где-то — нет. Итак, есть данные статистики, что из системы ушли 50 тыс. медиков. Но в этой цифре есть лукавство. Сюда входят и сокращения статистические: люди ушли со второй работы или с совместительства (это системные перекосы, которые у нас являются нормой). Хотя я, конечно, не отрицаю эффекта выгорания, который, впрочем, не имел массового характера и был вызван сверхнагрузкой на врачей в период пандемии. Тогда произошли три серьезные вспышки, требующие полной мобилизации врачей, что в условиях почти «обязательности подвига» и на фоне отдельных случаев социальной несправедливости по отношению к врачам привело к разочарованию части из них в своей профессии. При этом, надо признать, пандемия во многом реабилитировала и повысила престижность профессии врача в обществе.

— Сегодня российская медицина оказалась в условиях санкций. И хотя лекарства и медизделия формально не становятся объектом санкций, ряд фармкомпаний и производителей медицинской техники с российского рынка ушли. Что нас ждет?

— Нас ждет параллельный импорт, замещение одних производителей другими, европейских — азиатскими, а также рост доли отечественных производителей, которые успеют что-то разработать и вывести на рынок. Определенные сложности есть, и есть отдельные области, где все хуже, но в целом по системе эти проблемы носят эпизодический характер, хоть порой и очень болезненный.

— То есть краха системы на этом фоне вы не видите?

— Нет. Есть сложности в сервисном обслуживании оборудования, проблемы с запчастями, но все возможно. В целом основной минус — это увеличение стоимости поддержания оборудования в работоспособном состоянии из-за повышения стоимости расходных материалов. Однако иногда случается и уменьшение их стоимости, например при переключении с западных товаров на азиатские. Есть кейсы, когда стоимость на товары уменьшалась кратно: это катетеры, системы переливания крови, перевязочный материал.

— Какой вы видите систему здравоохранения России через пять-десять лет?

— Я вижу ее достаточно инерционной по отношению к тому, что сегодня происходит. Но есть и серьезные шансы на успех: цифровизация дает новые возможности по улучшению доступности медицинской помощи, по стандартизации ее оказания, внедрению систем поддержки принятия врачебных решений, контролю и исключению врачебных ошибок, дистанционному мониторингу пациентов, развитию разных удаленных форматов взаимодействия врача и пациента. Развитие нейросетей в медицине способно привести к построению прогностических моделей как на популяционном, так и на персональном уровнях. А еще есть все шансы при желании наконец начать получать достоверную медицинскую статистику. Сегодня медицинская статистика в России отсутствует как класс; в ней есть только то, что спускается сверху как задание: сказали, что в определенной группе заболеваний уровень осложнений и летальности должен быть такой-то — значит, такой и будет. И пока патолого-анатомическая служба будет оставаться частью системы здравоохранения, а патологоанатом будет подчиняться главврачу, ни статистики медицинских ошибок, ни истиной картины причин смертности мы не увидим. А дальше замкнутый круг: неправильные исходные данные порождают неправильные управленческие решения.

Подводя итог: инерционность системы, дефицит бюджета и возможности, следующие из цифровых технологий, в целом дадут сбалансированную картину — хуже, надеюсь, не будет. Из факторов, которые создадут дополнительную нагрузку на систему, можно выделить резкий рост числа пациентов—участников боевых действий, нуждающихся в реабилитации — как медицинской, так и психологической, а также психиатрической. Их будут десятки и сотни тысяч, что потребует целого комплекса управленческих действий для решения по-настоящему мультидисциплинарных задач. Сейчас бы справиться с первичным потоком раненых — и военные госпитали уже не справляются, к такому виду помощи уже подключились гражданские больницы, которые начали принимать военных. И это только начало. А потом — реабилитация, а потом — хронические заболевания и состояния, требующие постоянного лечения. И это отдельная громадная задача для системы здравоохранения и общества в целом.

— То есть хуже не будет?

— Если мы не будем жить сознанием осажденной крепости, а ширина фортификационно-санкционного рва вокруг нашей страны не будет увеличиваться, хуже точно быть не должно. Вопрос в том — насколько выполнимы эти «если»…

Интервью взяла Екатерина Кузнецова