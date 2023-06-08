Свердловские власти будут выплачивать до 1,5 млн рублей за ранение или гибель добровольцев на СВО

Добровольцы из Свердловской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), в случае ранения будут получать до 500 тыс. руб. В случае гибели участника добровольческого формирования члены его семьи получат 1,5 млн руб. Соответствующее постановление приняло правительство региона, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики.

При этом при разной степени тяжести ранения полагаются разные выплаты:

Получивший ранение или контузию доброволец получит 150 тыс. руб.;

За III группу инвалидности выплатят 300 тыс. руб.;

За II группу — 400 тыс. руб.;

За I группу — 500 тыс. руб.

Постановление принято в соответствии с изменениями в ФЗ «О ветеранах». Ранее аналогичные выплаты из свердловского бюджета были предусмотрены для военнослужащих и лиц, проходящих службу в национальной гвардии и имеющих специальное звание полиции.

В прошлом году власти Свердловской области направили 460 млн руб. на выплаты военнослужащим, раненным в ходе специальной военной операции на территории Украины, и семьям погибших на СВО военных.

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