В Ленобласти в апреле на 6% вырос оборот розничной торговли

В Ленинградской области в апреле оборот розничной торговли увеличился на 6,4% за год. Такие данные приводит Петростат.

Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 4,1%. Непродовольственные товары стали покупать на 8,8% больше в апреле в сравнении с тем же месяцем в 2022 году.

«Мы также видим, что немного «подтягивается» оборот за период с начала года по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года. Мы помним, какой аномальный спрос был в марте-апреле 2022, когда потребители делали запасы продуктов, вещей и техники, опасаясь роста цен и дефицита. Сейчас ситуация в розничной торговле восстанавливается»,— прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов.

Оптовые продажи в Ленобласти в апреле упали на 4,8%, продажи в сфере общественного питания — на 0,8%. Индекс потребительский цен же за год вырос на 3,4%.

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