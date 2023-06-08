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обновлено 11:16

Экс-сотрудника правоохранительных органов в Удмуртии будут судить за бандитизм и фальсификацию доказательств

В Удмуртии перед Верховным судом предстанет бывший сотрудник правоохранительных органов. Мужчину обвиняют в бандитизме, разбое и пособничестве в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении (ч. 2 ст. 209 УК РФ, п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 303 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, по версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый в составе преступной группы выманил в Ижевске четверых жителей Москвы. Предлогом стала продажа дорогостоящих автомобилей. Однако на месте мужчины напали на потерпевших, чтобы похитить у них 10 млн руб. При этом они применили огнестрельное оружие, электрошокеры и телескопические дубинки, а также использовали одежду сотрудников спецподразделений и подменные номера на автомобиле.

Кроме того, осенью 2021 году мужчина помог своему знакомому в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении, благодаря чему тот смог уйти от ответственности за нарушение правил дорожного движения. За это обвиняемый получил денежное вознаграждение.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, данный факт был выявлен оперативниками собственной безопасности регионального МВД совместно с сотрудниками УФСБ. В июне 2022 года сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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