Аудиторы выявили финансовые нарушения в детских садах Ярославля

Контрольно-счетная палата (КСП) Ярославля провела выборочную проверку детских садов города, в дошкольные учреждениях выявлены финансовые нарушения, заработная плата педагогов не всегда соответствует указам Президента РФ. Итоги проверки обсудили на комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аудит

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Аудит

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

КСП проверила эффективность и законность использования бюджетных средств в 5 детских садах Ярославля — №1,7,25,106 и 204. Проверка касалась работы муниципальных образовательных учреждений за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Как установили аудиторы, не во всех детских садах уровень заработной платы соответствует закрепленному в указе Президента.

«Уровень средней начисленной заработной платы педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №7» (по итогам 2021 года), в МДОУ «Детский сад №25» (по итогам 2021 года и 9 месяцев 2022 года), в МДОУ «Детский сад №204» (по итогам 9 месяцев 2022 года), не достигал показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации»,— отмечается в отчете КСП Ярославля.

Аудиторы подчеркнули, что здания самих детских садов и территории вокруг них нуждаются в текущем и капитальном ремонте. В детском саду №25 выявлено нецелевое использование средств родительской платы.

«У них была авария на теплоузле, необходима была замена теплосчетчика. Средств целевых и городских не было. Они эти средства родительской платы направили на то, чтобы устранить аварию. Из объяснений, полученной от заведующей, они планировали восстановить за счет добровольных пожертвований, но на конец года восстановить не успели. Поэтому факт зафиксирован»,— пояснил депутатам муниципалитета заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов.

Неэффективным признано использование бюджетных средств на оплату судебных расходов и пеней. Сумма по проверяемым садам небольшая — 105,3 тыс. руб., но практика, похоже, коснулась и других дошкольных учреждений.

«Это решения судов за негативное воздействие на окружающую среду, которые взыскал с нас водоканал. Эта практика была введена в 2021 году. Мы с этой практикой не согласились, ушли в суды. К сожалению, суд в Ярославле принял решение, что детский сад наносит такой же вред окружающей среде, как и условная прачечная. После того, как состоялась такая практика, мы это негативное воздействие платим без судебных споров»,— пояснил Александр Гуськов.

КСП впервые проверяла детские сады в Ярославле. «Мое личное мнение, в принципе, положительная работа проводится. Учитывая объемы и финансирование данной отрасли»,— высказался на заседании комиссии муниципалитета аудитор КСП Михаил Горбовский. Сейчас Контрольно-счетная палата проверяет работу департамента образования мэрии в целом.

Андрей Иванов