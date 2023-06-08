В Свердловской области за сутки ликвидировали 19 природных пожаров

За прошедшие сутки в Свердловской области потушили 19 природных пожаров. Возгорания продолжают действовать на площади 3,4 тыс. га, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным областных властей, пожары потушены в Сосьвинском городском округе на общей площади более 700 гектаров, Тугулымском городском округе — 129 гектаров, городском округе Сухой Лог — 20 гектаров, Березовском городском округе — более семи гектаров. Борьбу с огнем ведут около 600 человек и свыше 100 единиц спецтехники.

По данным на утро 8 июня, продолжают действовать восемь природных пожаров на общей площади 3,4 тыс. га, из них локализовано семь пожаров площадью более 3 тыс. га.

Напомним, лесные пожары на Урале начались в апреле на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. С 15 апреля в Свердловской области был введен особый противопожарный режим. Из-за пожаров было запрещено посещение лесов. В ряде территорий огонь дошел до населенных пунктов. В начале июня на Урале началось похолодание и пошли дожди, в результате площадь лесных пожаров стала сокращаться. С 6 июня областные власти открыли природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места» и «Заказник Режевской» для групп в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, отвечающего за пожарную безопасность.

Анастасия Таначева

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