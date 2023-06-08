Двух жителей Удмуртии приговорили к колонии за производство мефедрона в нарколаборатории

В Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении двух местных жителей, которых признали виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В частности, мужчины занимались производством синтетических наркотиков особо крупном размере на базе нарколаборатории. В дальнейшем они намеревались сбывать запрещенные вещества в Удмуртии и соседних регионах.
Всего из незаконного оборота изъяли больше 5,3 кг мефедрона.
Верховный суд Удмуртии приговорил одного из мужчин к 16 годам лишения свободы, другого — к 15,5 годам. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.