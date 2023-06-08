Caterham анонсировал новый спорткар

Компания Caterham готовит новый спорткар, который станет первым купе в линейке марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Caterham Project V

Фото: Caterham Caterham Project V

Фото: Caterham

Никакой информации о новинке нет, но тизер подтверждает, что автомобиль получит закрытый двухдверный кузов. Ожидается, что модель Caterham Project V может получить электрическую силовую установку и стать первым серийным электромобилем марки.

Премьера концепт-кара состоится 12 июля 2023 года, а серийный спорткар по мотивам Caterham Project V появится в ближайшие годы.

Максим Вершинин

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