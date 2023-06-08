На Кубани двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковым авто

В Кавказском районе двое подростков 14 и 13 лет получили травмы при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщил отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло 5 июня около 21:00 на автодороге «Кропоткин — Темижбекская». Предварительно сообщается, что водитель «ВАЗ-21074» поворачивал налево и при этом не уступил дорогу мототранспорту, имевшему преимущество.

«Дети передвигались на мототехнике без мотошлемов и использования экипировки»,— говорится в сообщении.

Подростков с различными травмами доставили в больницу. В ведомстве родителей призвали исключить доступ детей к ключам от мототранспорта.

Анастасия Донскова

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