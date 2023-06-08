Спрос на ремонт кондиционеров в Ижевске вырос в 6 раз в мае

В столице Удмуртии в мае спрос на установку кондиционеров среди жителей вырос в 4 раза, а предложений от мастеров и сервисных центров стало больше на 17%. Об этом сообщает пресс-служба Авито Услуги. При этом средняя цена не менялась с прошлого года и начинается от 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Услуги по ремонту и обслуживанию кондиционеров стали востребованнее в 6 раз. Количество предложений от мастеров по городу за этот же период выросло на 152%. Средняя цена за обслуживание техники составила 300 руб., однако итоговый чек зависит от модели и сложности поломки.