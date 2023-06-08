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Сочинский застройщик «Сады киви» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал сочинское ООО «Сады киви» несостоятельным, конкурсное производство проходит по упрощенной процедуре, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Компания «Сады киви» является застройщиком малоэтажного комплекса апартаментов «Лазурный берег — Сады киви», расположенного в Адлере в устье реки Хероты, в одном квартале от берега моря.

Как ранее писал «Ъ-Юг», прокуратура Сочи в 2022 году добилась отмены разрешения на строительство, выданного мэрией города двумя годами ранее. Прокурор города Вячеслав Овечкин вышел в суд с иском в защиту интересов РФ, указав на то, что застраиваемый участок площадью 2,8 га отнесен к функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования.

Территория, на которой раньше располагалась плантация киви, находился в пользовании Всероссийского института растениеводства им. Вавилова. После отзыва разрешения и расторжения договора аренды участка застройщик «Сады киви» обратился в суд за взысканием с Росимущества, Росреестра и мэрии Сочи 5,8 млрд руб. в качестве компенсации убытков, возникших при закрытии проекта. Рассмотрение иска назначено на 9 августа.

Анна Перова, Краснодар

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