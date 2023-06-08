Оползень разрушил часть автотрассы Майкоп — Туапсе, введен режим ЧС

В Туапсинском районе из-за разрушения части автотрассы Майкоп — Туапсе (97 км + 400 м) ввели режим ЧС в границах аварийного участка. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Дорога соединяет хутор Шубинка и село Навагинское с центральной частью Шаумянского поселения. В настоящее время движение автотранспорта на пострадавшем участке осуществляется по одной полосе.

«Ширина оползневого участка – 40 метров, длина – около 60 метров»,— сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В оперштабе отметили, что оползневые процессы на указанной локации продолжаются.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram