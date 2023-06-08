Главой Глазовского района Удмуртии избрана Галина Аверкиева

Новым главой Глазовского района Удмуртии стала Галина Аверкиева, которая до настоящего момента занимала пост первого заместителя главы администрации Вавожского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Такое решение было принято на сессии Глазовского районного совета депутатов 8 июня. На рассмотрение депутатов также была представлена кандидатура первого заместителя главы администрации Ярского района Алены Поздеевой. Оба претендента представители свои программы по развитию территории.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
По итогам тайного голосования победу одержала Галина Аверкиева. К исполнению обязанностей она приступит с 13 июня.
Галина Аверкиева родилась в 1966 году, окончила Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». Работала агрономом, главным агрономом. В 2007-2019 годах она занимала пост заместителя главы администрации Глазовского района, курировала сельское хозяйство. В администрацию Вавожского района перешла в 2019 году.
Напомним, Вячеслав Сабреков в апреле 2023 года покинул пост главы Глазовского района Удмуртии по собственному желанию. Он возглавлял район господин Сабреков с 2016 года.
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