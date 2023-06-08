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обновлено 12:58

Куда сходить в Ижевске в выходные 10 и 11 июня

«Удмуртия ПАРит», «Музейный детектив» и ELECTRO MOSKVA-181

В предстоящие выходные, 10 и 11 июня, в столице Удмуртии пройдут различные мастер-классы по гончарному мастерству и искусству. Гостей и жителей города ждут на стрит-арт спектакль и выставку, где посетители узнают о почти нереальных происшествиях из жизни экспонатов со всего мира. В Ижевске также пройдет фестиваль «Удмуртия ПАРит», где научат правильно париться и вкусно готовить. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Какие пройдут мастер-классы

10 июня, в субботу, школа «Колокол» проведет мастер-классы по гончарному мастерству (6+). В частности, в 10:30 участников ждет урок по созданию тарелки с посланием, в 11:00 — кружка супергероя, в 13:00 — монстера, в 14:30 — пиала кокос, в 16:30 — «наивная» кружка. Для участия необходима запись.

Позднее, 11 июня, здесь же пройдут занятия по изготовлению пиалы в виде кокоса с ложкой. Начало в 10:30. Позднее, в 11:00, участникам предложат сделать подставку под телефон, в 13:30 — тарелки «с отпечатком лета», в 14:00 — чайную пару, в 16:30 — ваза «Лицо» или «Кактус», в 18:00 — тарелка в форме лица. Необходима запись.

11 июня, в воскресенье, в «Оранжерее искусств» пройдет мастер-класс по созданию коллажа «Великие художники» в форме открытки или миниатюрной картины (0+). Начало в 15:00, стоимость — 350 руб. Для участия необходима регистрация.

Какие покажут спектакли и киноимпровизации

10 июня в 19:00 «Догма» представит спектакль по пьесе Милы Фахурдиновой «Нож, которым я копаюсь в себе» (18+). В «Открытом офисе» зрители увидят историю про мучительные отношения, которые начнутся с одного сообщения. Вход по регистрации.

Театр кукол 11 июня, в воскресенье, в 15:00 представит вторую часть своего стрит-арт спектакля «Говорит Ижевск!» (12+). Гостей ждут истории из прошлого и настоящего города, кусочки жизни поколений прабабушек и прадедушек и тех, кому сегодня нет и 18-ти. Стоимость мероприятия — 250 руб.

11 июня в Центре современной драматургии и режиссуры состоится специальный показ фильма «Тонкой Нитью» (12+). Проект создан на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием жителей пяти аутентичных регионов России. Герои фильма, художники и модельеры переосмыслят уходящую культуру, станут участниками удивительных обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни. Входной билет — 300 руб.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Какие будут работать выставки

В эти выходные, 10 и 11 июня, в Музее искусств работает выставка-история «Музейный детектив» (0+), где посетители узнают о почти нереальных происшествиях из жизни экспонатов со всего мира. Гости окунуться в мир арт-краж, случаев арт-вандализма и историй, которые потрясли мировое музейное сообщество. Стоимость билетов начинается от 100 руб.

В выставочном центре «Галерея» в эти выходные работает выставка «Земное эхо» (0+). Художница Марина Алаева каждое воскресенье проводит бесплатные экскурсии по своей выставке. В экспозиции представлено несколько серий про мир, где природа наделена магической силой, а также библейские сюжеты тревожные постапокалиптические пейзажи. Вход свободный.

В Национальном музее в Ижевске открылся новый детский интерактивный проект «Многоуважаемый шкаф» (0+). Выставка расскажет о шкафах, сундуках, комодах, буфетах горка и других хранителях наших тайн. Гости смогут окунуться в прошлое и примерить наряды в стиле ретро из старинного гардероба. Входной билет от 150 руб.

Фото: vk.com / kuinmuncho

Фото: vk.com / kuinmuncho

Какие пройдут фестивали и вечеринки

10 июня, в субботу, от набережной пруда в Ижевске отчалит первый музыкальный рейс этого года — ELECTRO MOSKVA-181 (18+). За пультом выступят N95, VMRK, ACJI, UGLY, CHAK-CHAK BOY, ROMA MARKER и RACINGPOLTERGEIST. Начало в 19:30 на теплоходе «Москва-181». Стоимость билетов начинается от 400 руб.

10 июня в столице Удмуртии также пройдет восьмой банный гастро-фестиваль «Удмуртия ПАРит» и открытый чемпионат по искусству парения «Куинь Мунчо» (0+). Мероприятие начнется в 10:00 на территории этнокомплексa «Бобровая долина». Гостей ждет чемпионат «Куинь мунчо», который начнется в 12:00, а также мастер-классы и битва мини шефов. Участники будут работать точки с расслабляющим массажем, купелями и уличной баней, а также фуд-зоны и ярмарки. Гости также смогут продегустировать блюда из печи, а в 16:00 приготовить финский суп «Лохикейто». Завершится фестиваль концертом в 17:00. Стоимость билетов начинается от 600 руб.

Подготовила Софья Лямина

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