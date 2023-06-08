На Кубани будут судить вора в законе по кличке Бродяга за преступное влияние на юге России

На Кубани в суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении иностранного гражданина, занимавшего высшее положение в преступной иерархии и руководившего преступными группировками в статусе «Бродяги». Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Сфера влияния злоумышленника распространялась на Кубани и Ставрополье. Мужчина обладал безоговорочным авторитетом в криминальной среде.

«Вместе с тем обвиняемый придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды»,— говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). На время следствия мужчину заключили под стражу, где он находится до сих пор в ожидании суда.

Анастасия Донскова

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