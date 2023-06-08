Минздрав Башкирии ищет поставщика пяти машин скорой помощи за 29 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 20 июня выберет поставщика пяти машин скорой помощи класса «В», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 29,1 млн руб. Его профинансирует бюджет республики.

Автомобили необходимо поставить в течение двух месяцев в Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Машины должны быть не ранее 2022 года выпуска, белого цвета. Они должны быть оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами для управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови и так далее.

Майя Иванова

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