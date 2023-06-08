В Заинске похоронили погибшего в спецоперации мобилизованного

В Заинске 5 июня прошли похороны с младшим сержантом Михаилом Музыченко, который, будучи мобилизованным, погиб в ходе спецоперации на территории Донбасса. Об этом пишет газета «Новости Заинска» (входит в госхолдинг «Татмедиа».

Михаил Музыченко был призван осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Погиб он 10 марта в ходе выполнения боевой задачи в Донбассе. Детали происшествия не раскрываются.

Панихида по покойному состоялась в Свято-Троицком соборе. Его похоронили на городском кладбище с воинскими почестями.

Указом президента России Владимира Путина младший сержант был награжден Орденом мужества посмертно. Награда была вручена матери погибшего.