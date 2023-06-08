В Петербурге стартует 9-й сезон Книжных аллей

В центре Санкт-Петербурга, на Малой Конюшенной улице, начинается 9-й сезон работы Книжных аллей. Он стартует в пятницу, 9 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что в этом году организаторы представили новую концепцию культурного пространства: здесь будет воссоздана атмосфера советских времен, «когда СССР был самой читающей страной мира».

Главным арт-объектом культурного пространства в этот раз станет 54-метровый уличный книжный шкаф, созданный из выстроенных в ряд стеллажей. Также изменился логотип Книжных аллей, который будет перекликаться с исторической эмблемой книготоргового предприятия «Ленкнига» 1970-х годов.

Книжные аллеи проходят ежегодно при поддержке городского правительства с 2015 года. В этом году культурное пространство будет работать с 9 июня до 10 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход для всех желающих свободный.

Напомним, что в прошлом году акцент на Книжных аллеях был сделан на семейном досуге — основной темой была заявлена «Книга объединяет поколения».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте