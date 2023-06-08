ММК развивает направление розничных продаж на корпоративном маркетплейсе

Об этом рассказала менеджер группы развития и поддержки маркетплейса ООО «Торговый дом ММК» Елена Кондратова, выступая на 2-й общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов», состоявшейся в Москве в рамках деловой программы выставки «Металлоконструкции».



В 2022 году через маркетплейс ММК было отгружено свыше 30,5 тысяч тонн металлопродукции и зарегистрировано 2056 новых клиентов, из которых 649 – юридические лица и 1407 – физические лица.

Маркетплейс Группы ММК начал свою работу в 2021 году. Компания ориентирована на конечного покупателя в В2В и В2С сегменте. Поэтому особое внимание в проекте было уделено личному кабинету пользователя. При регистрации клиенты могут выбрать статус физического или юридического лица. Именно разделение розничных и оптовых продаж и наличие В2С кабинета на маркетплейсе ММК отличает этот ресурс от других, представленных на рынке. «Мы видим необходимость охвата такой ниши клиентов, так как многие физические лица оценили преимущества онлайн заказов в ковидные времена и при переходе на удаленку», - рассказала Елена Кондратова.

«E-commerce площадка должна покрывать необходимые требования для потребителей: иметь удобный и понятный каталог продукции, который дает полное представление о каждом товаре, быть актуальной в части цен и остатков, оперативной и гибкой по логистике. Площадка должна предоставлять возможность выбора дополнительных услуг к выбранной продукции и заказу в целом, обеспечить возможность оплаты заказов любым удобным способом. Для физических лиц на маркетплейсе ММК возможна оплата банковской картой, через Систему быстрых платежей (СБП) и посредством оплаты по счету. Юридические лица, помимо оплаты по счету, могут также воспользоваться отсрочкой платежа от ТД ММК, кредитом от Сбербанка и возможностью кредитования от финансового партнера FinFactory», - отметила Елена Кондратова.

Физические лица в отличие от юрлиц маркируются в автоматическом режиме, без дополнительных проверок. На маркетплейсе ММК поддержана автоматизация Заявки на возврат для физических лиц. Заявка интегрирована в информационную систему ООО «Торговый дом ММК», что позволяет сделать работу с ней более оперативной.

На маркетплейсе ММК для физических и юридических лиц доступны услуги по резке металла, размотке рулонов, упаковке и доставке металлопроката. Добавить услуги при покупке можно на этапе формирования корзины. В зависимости от выбранного склада доступен различный перечень дополнительных услуг.

В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК – запуск программы лояльности (бонусы и скидки), создание личного кабинета кооператора, запуск полноценного модуля по аукционам, применение и поддержка финансовых инструментов, а также интеграция с другими ЭТП.

2-й Общероссийская конференция «Электронная коммерция на рынке металлов» состоялась в Москве 5 июня 2023 года, собрав более ста руководителей и специалистов металлоторговых и металлургических компаний, сервисных металлоцентров, компаний-потребителей металлургической продукции, сотрудников коммерческих служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов маркетинга, руководителей IT-департаментов компаний, топ-менеджеры и специалисты интернет-проектов (электронных магазинов, B2B торговых площадок, маркетплейсов и агрегаторов).

ПАО «ММК»