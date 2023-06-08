В трех челябинских парках будут отмечать День России

В Челябинске праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут в парке имени Ю. А. Гагарина, горсаду имени А. С. Пушкина и Саду Победы. Об этом сообщают в управлении культуры города.

В парке имени Гагарина пройдет концерт «Мы — Россия». Помимо выступлений зрители смогут ходулистов с флагами страны, гигантские ростовые куклы, поучаствовать в викторине и выиграть памятные сувениры.

В городском саду имени Пушкина состоится праздничная программа «Это Родина моя…», где выступят народные южноуральские коллективы. Зрители смогут поучаствовать в мастер-классах, активностях с аниматорами, нанести аквагрим.

В Саду Победы пройдут праздничный концерт «Россия в моем сердце» и детский кукольный спектакль «Гуси-лебеди». Также гостей будут развлекать ходулисты, ростовые куклы и аниматоры.

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