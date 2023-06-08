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Глава фирмы из Оренбуржья обвиняется в незаконной утилизации жидких отходов

Ясненский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на распределении воды для питьевых и промышленных нужд. Ему инкриминируется предпринимательская деятельность без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что обвиняемый с 1 августа 2016 по 31 июля 2022 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью по сбору, транспортированию и утилизации жидких бытовых отходов. При этом у него не было специальной лицензии. Таким способом глава фирмы извлек доход в особо крупном размере на сумму свыше 10 млн руб.

В Оренбурге была ликвидирована крупная свалка отходов. Это произошло после возбуждения уголовного дела.

Георгий Портнов

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