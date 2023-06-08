Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 6,7% в январе-апреле

В январе-апреле 2023 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 266,5 млрд руб. Это на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за четыре месяца 2023 года.

Оборот продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, на Южном Урале увеличился на 7,2%, до 123,4 млрд руб. Непродовольственная торговля за четыре месяца выросла на 6%, до 143 млрд руб. В общем объеме розницы доля продуктов питания выросла с 45,3% до 46,3% за год.

Оборот общественного питания в Челябинской области за четыре месяца по сравнению с январем-апрелем 2022 года увеличился на 5,4% в сопоставимых ценах, до 16,1 млрд руб. Объем рынка платных услуг составил почти 83 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. В структуре традиционно лидируют коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги. На их долю пришлось 55,3% в общем объеме.

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