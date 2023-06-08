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Два человека погибли в ДТП под Даниловом

На дороге «Данилов – Пошехонье» перевернулась «Лада Калина», два человека погибли. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла 7 июня на территории Даниловского района, на 6 км дороги «Данилов-Пошехонье». По предварительной информации ГИБДД 71-летний водитель не справился с управлением автомобиля и перевернулся.

«В результате ДТП водитель автомашины скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, пассажир женщина 1951 года рождения скончалась в больнице»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов

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