Два человека погибли в ДТП под Даниловом

На дороге «Данилов – Пошехонье» перевернулась «Лада Калина», два человека погибли. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла 7 июня на территории Даниловского района, на 6 км дороги «Данилов-Пошехонье». По предварительной информации ГИБДД 71-летний водитель не справился с управлением автомобиля и перевернулся.

«В результате ДТП водитель автомашины скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, пассажир женщина 1951 года рождения скончалась в больнице»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов