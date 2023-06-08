Два дома и автомобиль пострадали при пожаре на улице Радищева в Сарапуле

7 июня около 12:34 в Сарапуле на улице Радищева произошел пожар на площади 207 кв. м. К прибытию пожарных надворные постройки горели открытым пламенем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Ситуация осложнялась поздним обнаружением возгорания и плотной застройкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате происшествия оказались уничтожены сарай, крыша гаража и курятника, а также легковой автомобиль одного из домов. В соседнем хозяйств сгорела кровля гаража, а также пострадала внутренняя отделка веранды, кровля дома и дровяник.

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание электропроводов в сарае одного из хозяйств. О пострадавших не сообщается.