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обновлено 09:38

Два дома и автомобиль пострадали при пожаре на улице Радищева в Сарапуле

7 июня около 12:34 в Сарапуле на улице Радищева произошел пожар на площади 207 кв. м. К прибытию пожарных надворные постройки горели открытым пламенем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Ситуация осложнялась поздним обнаружением возгорания и плотной застройкой.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате происшествия оказались уничтожены сарай, крыша гаража и курятника, а также легковой автомобиль одного из домов. В соседнем хозяйств сгорела кровля гаража, а также пострадала внутренняя отделка веранды, кровля дома и дровяник.

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание электропроводов в сарае одного из хозяйств. О пострадавших не сообщается.

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