Экспертиза одобрила реставрацию Дома Брюллова под креативное пространство

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации исторического Дома Брюллова на Кадетской линии, 21 для размещения в нем нового креативного пространства. Соответствующий документ опубликован на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Борисова\wikimedia.org Фото: Екатерина Борисова\wikimedia.org

Согласно представленной документации, здание предполагается приспособить под офисные нужды. На первом этаже планируется обустроить бар и зону общепита, а на остальных — офисные и вспомогательные помещения. Вход в новое пространство будет располагаться как с Кадетской линии, так и с Тучкова переулка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трехэтажный Дом Брюллова на Васильевском острове получила в аренду по региональной программе «Рубль за метр» компания ООО «Я хочу быть твоей канарейкой». Площадка будет реконструирована под общественное пространство с ресторанно-выставочной функцией, стоимость которого оценивалась в 150 млн рублей.

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