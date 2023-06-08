В Ярославской области жителя Москвы обвинили в интернет-мошенничестве

Житель Москвы обвиняется в мошенничестве в крупном размере, совершенном через Интернет на территории Ярославской области. Об уголовном деле рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственное управление по ЯО

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Следственное управление по ЯО

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Как отметили следователи, 28-летний обвиняемый использовал IT-технологии, чтобы завладеть деньгами ярославцев.

«Злоумышленник убеждал потерпевших о необходимости перечислить или передать денежные средства за избежание близкими родственниками уголовной или административной ответственности. В результате принятых следствием мер, ущерб, причиненный преступлениями, в размере 650 тысяч рублей полностью возмещен потерпевшим»,— сообщили в СКР.

Уголовное дело расследовалось в Угличе. Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время начнется судебный процесс.

Андрей Иванов