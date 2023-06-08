Александр Карелин сообщил о создании «призового фонда» для участников СВО за уничтожение вражеской техники

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин сообщил, что предприниматели Сибири инициировали создание специального «призового фонда» для денежных выплат участникам СВО. Обращение политика выложил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Передаю слова поддержки от патриотически настроенных предпринимателей Сибири. Ребята вышли с инициативой о создании призового фонда за уничтожение и пленение командиров подразделений и уничтожение тяжелой техники, вроде зенитных ракетных комплексов», - сказал сенатор в своем обращении.

Александр Карелин – уроженец Новосибирской области, является сенатором от региона с 2020 года, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе.

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Лолита Белова