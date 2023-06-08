Главой 11-й больницы в Волгограде стала врач УЗИ Ольга Стрельцова

вБольницу № 11 в Волгограде возглавила Ольга Стрельцова. Кандидатуру предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики регионального комитета здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Выпускница Волгоградского мединститута прошла профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике на кафедре лучевой диагностики ВолгГМУ: «Имеет действующие сертификаты специалиста «Ультразвуковой диагностики» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В медучреждения госпожа Стрельцова работает с 2007 года. До назначения на новый пост она заведовала отделением функциональной диагностики.

В релизе уточняется: от Ольги Стрельцовой ждут повышения качества оказания в больнице первичной медико-санитарной и стационарной помощи.

Дарья Васенина