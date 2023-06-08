Ярославль будет убирать «Чистодор» за 6 млн рублей

МБУ «Горзеленхозстрой» приобрел автогидроподъемник и прицеп подметально-уборочного типа «Чистодор». Заключенные муниципальные контракты размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборочная техника в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Уборочная техника в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Автогидроподъемник на базе шасси ГАЗ-С41R13 приобретен за 7,52 млн руб. Поставка спецтехники ожидается в течение двух месяцев, поставщиком товара выступит ООО «Техинком-Спецтех», зарегистрированное в Москве.

Прицеп подметально-уборочного типа «Чистодор» обойдется «Горзеленхозстрою» в 6,16 млн руб. Товар поставит ООО «Технодор-Сервис» из Московской области.

«Подметально-уборочные машины "Чистодор" предназначены для уборки улиц, площадей, дорог, автомагистралей, взлетно-посадочных полос и территорий аэропортов от пыли, мусора, гравия, песка, снега в режиме непрерывного движения при средней скорости уборки не более 25 км/час. Уборка производится в непрерывном цикле в кузов самосвала с возможностью транспортировки мусора к месту выгрузки и обратно»,— отмечается на сайте производителя техники.

Срок поставки «Чистодора» в Ярославль — 45 рабочих дней с момента подписания контракта.

Андрей Иванов