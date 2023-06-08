Власти Альметьевского района купят шесть автобусов за 65 млн рублей

Исполком Альметьевского района приобретет для муниципальных нужд шесть автобусов НефАЗ-5299 за 65,6 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Стоимость одного автобуса составит почти 11 млн руб. В документации указано, что вместимость автобуса должна составлять 73 человек, число сидячих мест — не менее 40 и не более 50, а экологический класс должен быть не ниже «Евро-5». Кроме того, у транспорта должны быть механическая коробка передач, гидроусилитель руля, тахограф, аппаратура спутниковой навигации.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 15 июня.

"Ъ-Казань"