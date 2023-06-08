В Башкирии закупят 18 школьных автобусов за 108 млн рублей

Министерство образования и науки Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку 18 школьных автобусов для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет с ООО «Южуралавто», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 108,7 млн руб. Его профинансирует бюджет республики. Компания была единственным участником аукциона.

Школьные автобусы, предназначенные для 18 районных школ, необходимо поставить в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта. Они должны быть не ранее 2023 года выпуска, количество посадочных мест — 25-30.

ООО «Южуралавто», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2016 года. Компания занимается торговлей легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Владельцы — Артур Шафиков и Алексей Кислицын. Выручка в 2022году составила 255,77 млн руб., чистая прибыль — 8,03 млн руб. В текущем году компания заключила один госконтракт на 6 млн руб.

Майя Иванова

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