Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росприроднадзор проводит проверку в филиале «Башнефти»

Управление Росприроднадзора по Башкирии совместно с Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой проводят проверку в филиале АНК «Башнефть» — «Башнефть-Уфанефтехим», сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по республике провели отборы проб промышленных выбросов. Установленные в ходе проверки нарушения направят в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...