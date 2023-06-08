Народный фронт обратился в прокуратуру для проверки штрафа активистке из Удмуртии за обращение к президенту

Общероссийский народный фронт направил в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку по факту штрафа, выписанного активистке из Воткинска Нине Кривощековой. Ранее женщина вместе с местными жителями записала обращение к президенту России Владимиру Путину, где рассказала об удручающем состоянии дороги по улице Совхозной. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ Удмуртии.

В частности, местные жители просили отремонтировать школьный маршрут. Видео активисты опубликовали в социальных сетях, а через некоторое время Нине Кривощековой выписали штраф по 20.2 ч. 2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Сумма взыскания составила 10 тыс. руб.

«Считаем, статья за обращение к президенту страны дискредитирует принципы Прямой линии: сигнализировать о проблемах, чтобы чиновники качественно выполняли свои обязанности. Мы обратились в прокуратуру и следственное управление СК РФ с просьбой провести проверку и дать оценку действиям властей. Будем добиваться отмены судебного решения»,— рассказали в пресс-служба ОНФ Удмуртии.