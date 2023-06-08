Автослесарь из Серова погиб на СВО в боях за Артемовск

Боец ЧВК «Вагнер» из Серова (Свердловская область) Иван Молчанов погиб в ходе специальной военной операции. В пресс-службе администрации уральского города уточнили, что он получил смертельное ранение в ходе боев по освобождению Артемовска в ДНР.

Иван Молчанов родился в 1995 году. Окончил девять классов в Серовской школе №2. Затем работал автослесарем в организациях города

Прощание с бойцом пройдет сегодня, 8 июня, в 12:00 часов в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» на ул. Карбышева, 15А.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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