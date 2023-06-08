Суд отложил рассмотрение уголовного дела замглавы Дзержинского района Перми

Суд не смог начать рассмотрение уголовного дела в отношении замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева, обвиняемого в превышении полномочий. Решение о переносе заседания связано с тем, что господин Ракинцев не был извещен о судебном заседании за пять суток до его начала. Кроме того, один из его адвокатов занят сегодня в другом судебном процессе. Заседание перенесено на 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

По версии следствия, господин Ракинцев незаконно лишил управляющую компанию средств на благоустройство дома по ул. Подлесной, 17. Якобы чиновник предложил муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ» заключить договор с определенным подрядчиком. Получив отказ, он исключил общество из списка получателей субсидий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».