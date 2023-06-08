В Ярославской области 12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе

В Угличе Ярославской области автомобиль «ВАЗ-21099» сбил несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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Фото: Скрин видео Углич-Онлайн Момент происшествия

Фото: Скрин видео Углич-Онлайн

Происшествие случилось на Успенской площади Углича около 14.45 дня 7 июня. Несколько подростков перебегали дорогу, один из пешеходов был сбит автомобилем. Как отмечают в УМВД мальчик нуждается в амбулаторном лечении.

Как уточнил источник «Ъ-Ярославль» в правоохранительных органах, у ребенка ушиб бедра и ссадины на коленях. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Андрей Иванов