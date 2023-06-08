Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области 12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе

В Угличе Ярославской области автомобиль «ВАЗ-21099» сбил несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Момент происшествия

Момент происшествия

Фото: Скрин видео Углич-Онлайн

Момент происшествия

Фото: Скрин видео Углич-Онлайн

Происшествие случилось на Успенской площади Углича около 14.45 дня 7 июня. Несколько подростков перебегали дорогу, один из пешеходов был сбит автомобилем. Как отмечают в УМВД мальчик нуждается в амбулаторном лечении.

Как уточнил источник «Ъ-Ярославль» в правоохранительных органах, у ребенка ушиб бедра и ссадины на коленях. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...