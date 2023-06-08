Самыми востребованными в Челябинской области стали арматурщики и врачи-терапевты

По итогам пяти месяцев этого года самыми востребованными рабочими профессиями в Челябинской области стали арматурщик и рабочий зеленого строительства. Об этом по результатам мониторинга сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Также высоким спросом у работодателей пользуются операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, вязальщики схемных жгутов, кабелей и шнуров, обработчики птицы.

Среди профессий служащих наиболее востребованными стали врачи-терапевты, инженеры по подготовке производства и инженеры-программисты. Также в списке врачи-педиатры и инженеры по надзору за строительством. Самыми низким спросом у работодателей продолжают пользоваться бухгалтеры, юристы и экономисты.

Резкий рост спроса на рабочие специальности в КСП связывают с ускорением темпов строительства и промышленного производства в результате решения задач по импортозамещению и выполнению возросшего объема гособоронзаказа.

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