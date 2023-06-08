В Екатеринбурге за ночь подожгли две парковки электросамокатов

В ночь на 8 июня в Екатеринбурге подожгли две парковки для электросамокатов. По данным ЕАН, пострадали электросамокаты сервисов «Яндекс» и Whoosh. По неподтвержденной информации, неизвестные облили колеса самокатов горючей жидкостью и подожгли. Причины инцидента выясняет полиция.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что первый инцидент произошел около 01:30 на ул. Шевченко. Площадь возгорания составила 2 кв. м. В результате поджога были повреждены аккумуляторы и колеса восьми электросамокатов. Огонь потушили за три минуты.

Второе возгорание произошло спустя час на ул. Карла Маркса. Там площадь пожара также составила 2 кв. м. Были повреждены семь электросамокатов.

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